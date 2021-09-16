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楽１―３オ（１６日）　オリックス、連敗４で止める

2021年9月16日 21時40分 (9月16日 22時20分更新)
　８回オリックス１死二塁、杉本が中越えに勝ち越し２ランを放つ＝楽天生命パーク

　８回オリックス１死二塁、杉本が中越えに勝ち越し２ランを放つ＝楽天生命パーク

　オリックスが連敗を４で止めた。１―１の八回に杉本の２７号２ランで勝ち越した。田嶋は８回４安打１失点で６月３０日以来の６勝目、平野佳が１８セーブ目を挙げた。楽天は攻め切れず、則本昂の６回１失点の好投を生かせなかった。

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