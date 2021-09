絵本の読み聞かせを親子でもっと楽しめる、動く絵本プロジェクター『ドリームスイッチ』シリーズの最新作『ディズニー&ピクサーキャラクターズ ドリームスイッチ2』が10月14日より発売される。同製品は、『鬼滅の刃』の竈門炭治郎の声も演じる人気声優・花江夏樹をはじめ、早見沙織、竹内恵美子、神尾晋一郎ら豪華声優陣による『ディズニー マジカルえほんワールド』の絵本32作品を収録。

『ドリームスイッチ』シリーズは、シリーズ累計30万台を販売するセガトイズのヒット商品であり、明かりを暗くした部屋の天井に、動く絵本を投影、睡眠に適した環境で就寝前のひと時を親子で楽しむことができる。最新作『ドリームスイッチ2』では、シリーズ史上最大となる130コンテンツを搭載。絵本は全64冊収録され、日本語/英語の二か国語に対応する。

日本語作品32タイトルの内、花江夏樹が『ピーターパン』『トイ・ストーリー2』など3作品を、『鬼滅の刃』で胡蝶しのぶの声を演じる早見沙織は『アナと雪の女王』『美女と野獣』など5作品を朗読する。そのほか、『とぶんだ、ダンボ!』『眠れる森の美女』『カーズ』『レミーのおいしいレストラン』を含む12作品が新たに収録。

また、同製品には絵本の読み聞かせの他に就学時までに習得しておきたい「時計の読み方」や「あいうえお」や、ディズニー映画の名シーンで英語を学べる「えいがでEnglish」など勉強コンテンツも充実しており、全部で66のコンテンツが収録されている。

『ディズニー&ピクサーキャラクターズ Dream Switch2 (ドリームスイッチツー)』は、玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売などで10月14日より発売。価格、22,000円(税込)。

