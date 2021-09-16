気象庁によると、１６日午後６時４２分ごろ、石川県能登で震度５弱の地震があった。震源地は同県能登地方で震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・２と推定される。津波は起きなかった。

各地の震度は次の通り。

震度５弱＝珠洲正院（石川）▽震度４＝珠洲、能登松波（石川）など▽震度３＝長岡山古志、上越、刈羽（新潟）輪島（石川）小川（長野）など▽震度２＝只見（福島）沼田白沢（群馬）新潟、柏崎、佐渡（新潟）高岡（富山）金沢（石川）小谷（長野）など▽震度１＝飯豊上原（山形）西会津（福島）日光湯元（栃木）沼田（群馬）長岡（新潟）富山（富山）小松（石川）福井大手（福井）長野、松本（長野）高山奥飛騨温泉郷（岐阜）など

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政府は１６日、石川県で震度５弱を観測した地震を受け、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。

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東京電力によると、石川県で震度５弱を観測した地震で、新潟県の柏崎刈羽原発で異常は確認されていない。

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北陸電力によると、石川県で震度５弱を観測した地震で、同県志賀町の志賀原発で異常は確認されていない。同原発は運転停止中。

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石川県危機対策課によると、震度５弱を観測した地震で午後７時現在、県内で被害の報告は受けていない。

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