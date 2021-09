デビュー記念日の11月10日にベスト&オリジナルアルバム『BEST BROTHERS/THIS IS JSB』をリリースする三代目 J SOUL BROTHERS

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEがデビュー記念日の11月10日にリリースするベスト&オリジナルアルバムの詳細が、YouTubeで生配信されたメンバー主催の配信会議『三代目JSB or J SOUL BROTHERSメンバー会議』内で解禁となった。

ベスト盤とニューアルバムがセットになったアルバムのタイトルは『BEST BROTHERS/THIS IS JSB』に決定。全形態共通のCDは3枚組で、Disc1は9枚目のオリジナルアルバム『THIS IS JSB』、Disc2・3はベストアルバム『BEST BROTHERS』となる。

オリジナルアルバムは初CD化となる「線香花火」「starting over ~one world~」など全13曲入り。ベストアルバムはファン投票で決定した「SINGLE SONGS BEST」全15曲、「ALBUM SONGS BEST」全15曲収録予定となっている。

メンバーは投票結果順に並べられた収録曲を見て「意外ですよね」「びっくりだね」「自分たちでは作れない」と驚きながらも喜んだ。

DVD/Blu-ray付き盤の、映像Disc1はニューアルバム『THIS IS JSB』のミュージックビデオ集、映像Disc2~5には「ミュージックビデオBEST」全15曲、「LIVE映像BEST」全70曲を収録する大作となっている。

メンバー会議の模様はYouTubeでアーカイブ配信中。

■『BEST BROTHERS/THIS IS JSB』収録内容

▽CD1(全形態共通)

NEW ALBUM『THIS IS JSB』

Movin’ on

Lose Control

starting over 〜one world〜

RISING SOUL

100 SEASONS

TONIGHT

TONIGHT(R&BTrap Remix)

TONIGHT(XXX Remix)

JSB IN BLACK

KICK&SLIDE

線香花火

線香花火(Unplugged Version)

ほか、新曲含む全13曲収録予定 ※収録曲順未定

▽CD2~3(全形態共通)

BEST ALBUM『BEST BROTHERS』

■SINGLE SONGS BEST

starting over

Go my way

LOVE SONG

Yes we are

Powder Snow 〜永遠に終わらない冬〜

Best Friend's Girl

SCARLET feat. Afrojack

花火

R.Y.U.S.E.I.

O.R.I.O.N.

C.O.S.M.O.S. 〜秋桜〜

次の時代へ -Orchestra Version-

Welcome to TOKYO

最後のサクラ

On Your Mark〜ヒカリのキセキ〜

※収録曲順未定 全15曲収録予定



■ALBUM SONGS BEST

RAINBOW

PRIDE

東京

君となら

Always

I Can Do It

Back In Love Again

Eeny, meeny, miny, moe!

SOUTHSIDE

旅立つまえに

Rat-tat-tat

JSB Blue

Beautiful Life

スノードーム

Feel The Soul

※収録曲順未定 全15曲収録予定

関連キーワード 音楽