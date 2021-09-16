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野田幹事長代行が出馬へ　自民総裁選

2021年9月16日 17時10分 (9月16日 17時25分更新)
　野田聖子幹事長代行

　野田聖子幹事長代行

　自民党の野田聖子幹事長代行は１６日、総裁選に立候補する意向を固めた。２０人の推薦人を確保するめどが立ったため。複数の関係者が明らかにした。

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