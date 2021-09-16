野田聖子幹事長代行
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自民総裁選、１７日告示 岸田氏、経団連に働き掛け
１７日告示の自民党総裁選に立候補表明している岸田文雄前政調会長は１６日、経団連の十倉雅和会長と経団連...
9月16日
「専門家の意見聞き判断」 ＧｏＴｏ事業で官房長官
加藤勝信官房長官は１６日の記者会見で、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の再開について、「感染状況...
酸素投与施設の拡大に意欲 首相が視察「全国に広げたい」
菅義偉首相は１６日午前、東京都中央区の築地市場跡地で運用が始まる軽症の新型コロナウイルス感染者向け「...
臨時国会、１０月４日召集を表明 加藤氏、任期前の衆院選なし
加藤勝信官房長官は１６日の記者会見で、菅義偉首相の後継を選出する臨時国会を１０月４日に召集する方向で...
尾身氏、宣言下の制限緩和に異論 飲食店の酒提供など政府方針巡り
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は１６日の参院厚生労働委員会で、今後、緊急事態宣...
河野氏、同性婚に賛成 選択的夫婦別姓も
河野太郎行政改革担当相は１６日、報道各社のインタビューに応じ、同性婚と選択的夫婦別姓に賛成する考えを...