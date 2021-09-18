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まなぶぅとやってみようトントン拍子！　＜メッセージカードの作り方＞　９月１８日

2021年9月18日 05時00分 (9月18日 05時00分更新)

　まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「メッセージカードの作り方」です。
　トントン拍子は、運動や工作、料理などにチャレンジするコーナーです。

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