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大谷は４打数無安打　ホワイトソックス戦

2021年9月15日 12時42分 (9月15日 13時06分更新)
　ホワイトソックス戦の７回、三ゴロに倒れるエンゼルス・大谷＝シカゴ（共同）

　ホワイトソックス戦の７回、三ゴロに倒れるエンゼルス・大谷＝シカゴ（共同）

　▽ホワイトソックス―エンゼルス（１４日・シカゴ）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打だった。内容は空振り三振、見逃し三振、四球、三ゴロ、空振り三振で打率は２割５分７厘。チームは３―９で敗れた。（共同）

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