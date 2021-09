『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』(公開中)(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社

最新の全国映画動員ランキングトップ10(9月11日・12日、興行通信社調べ)が発表され、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』が、土日2日間で動員10万1000人、興行収入1億5500万円をあげ、先週の4位から再浮上、公開6週目にして2度目の首位を獲得した。8月29日から配布され好評だった第2弾入場者プレゼントに続き、9月11日からは“ファイナル”と銘打ち、スペシャルメイキングブックが配布されている。累計では動員213万人、興収29億円を突破した。

先週首位でスタートを切った『シャン・チー/テン・リングスの伝説』は、土日2日間で動員7万9000人、興収1億2900万円で、ワンランクダウンの2位に。累計では動員39万人、興収6億円を突破している。

公開から9週目を迎えた『竜とそばかすの姫』はワンランクダウンの3位。しかしながら、累計では動員429万人、興収59億5000万円を突破。2015年に公開され58億5000万円をあげた『バケモノの子』を抜き、細田守監督作品の興収No.1記録を更新した。

先週3位でスタートを切った『科捜研の女 -劇場版-』は、4位。『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル』はワンランクアップの5位、『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』はワンランクダウンの6位、公開から10週目を迎えた『東京リベンジャーズ』は7位をキープ、『孤狼の血 LEVEL2』はワンランクアップの8位と、1位から8位を既存作品が占める週末となった。

累計では『ワイルド・スピード~』が動員225万人、興収34億円を、『東京リベンジャーズ』が動員317万人、興収42億円を、10位の『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』が動員136万人、興収16億円をそれぞれ突破した。

先週圏外でスタートを切った『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』は9位に初登場。コミック、アニメだけでなく、舞台ミュージカルなどで幅広い層に人気を博す「テニスの王子様」シリーズ初のフル3DCGアニメーション映画で、本編の一部シーンが異なる(ディサイド)と(グローリー)の2タイプが上映されている。声の出演は皆川純子、松山鷹志、高橋美佳子ほか。監督は神志那弘志、原作者・許斐剛が製作総指揮を務めている。

■全国映画動員ランキングトップ10(9月11日・9月12日)

1(4↑)僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション(公開週6)

2(1↓)シャン・チー/テン・リングスの伝説(2)

3(2↓)竜とそばかすの姫(9)

4(3↓)科捜研の女 -劇場版-(2)

5(6↑)かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル(4)

6(5↓)ワイルド・スピード/ジェットブレイク(6)

7(7→)東京リベンジャーズ(10)

8(9↑)孤狼の血 LEVEL2(4)

9(圏外↑)リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様(2)

10(圏外↑)映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園(7)

※11(8↓)鳩の撃退法(3)

