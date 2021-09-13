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【１面】相携へて米英撃滅 帝国政府 全面協力を声明
【２・３面】不完全な防空施設 もっと力を注げ 熊...
9月13日
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【２・３面】乳児抱き死の漂流 米鬼...
９月２６日付 皇軍三方面から猛撃 宝慶城外へ殺到 湖南最後の米空軍基地
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【２・３面】戦ふ天龍川の宝庫 “こゝは戦場”の立札...
９月２７日付 比島東方荒鷲奮戦記 戦闘機、爆弾抱き輪型陣へ突入 猛襲に敵は同士討ち
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【２・３面】応急復旧資材など隣県へ緊急手配 東海...
９月２８日付 誓ひ新た三国同盟 生死の大試練越え共同の敵を撃滅 最後の勝利へ今ぞ突撃 重光外相挨拶
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【２・３面】私蔵白金根こそぎ供出 美術品や...
９月３０日付 南支米空軍基地 丹竹飛行場占領 要衝宝慶も攻略
【１面】パラオへ百五十機 テルナテで魚雷艇撃退
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