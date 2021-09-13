本文へ移動

９月２９日付　南満来襲のＢ２９卅五機撃墜破　成都基地にも進攻

2021年9月13日 12時36分 (9月13日 12時36分更新)
【１面】成都殴込み戦記　掩体にＢ２９鮨詰め　復仇の巨弾に忽ち猛焔...

中日新聞読者の方は、無料の会員登録で、この記事の続きが読めます。

会員登録する
ログインして続きを読む

※中日新聞読者には、中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井の定期読者が含まれます。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

中部日本新聞戦時版(昭和19年)の新着

記事一覧