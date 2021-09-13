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９月２８日付　誓ひ新た三国同盟　生死の大試練越え共同の敵を撃滅　最後の勝利へ今ぞ突撃　重光外相挨拶

2021年9月13日 12時38分 (9月13日 12時38分更新)
【１面】敵来れ、満を持しコロールに勇奮　邀撃態勢全く成る...

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