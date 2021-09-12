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ロ９―２楽（１２日）　ロッテが４連勝

2021年9月12日 19時20分 (9月12日 19時49分更新)
　３回、勝ち越し２ランを放ち、ナインに迎えられるロッテのレアード＝ＺＯＺＯマリン

　３回、勝ち越し２ランを放ち、ナインに迎えられるロッテのレアード＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテが快勝で４連勝を飾った。０―１の三回に中村奨のソロとレアードの２ランで逆転。四回にレアードの２点適時打で突き放し、その後もそつなく得点を重ねた。河村が５回１失点で２勝目。楽天はロッテに９連敗となった。

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