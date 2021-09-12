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日３―０ソ（１２日）　今川、初安打が２ラン

2021年9月12日 17時07分 (9月12日 17時26分更新)
　２回日本ハム１死二塁、今川が左越えにプロ初安打となる先制２ランを放つ＝札幌ドーム

　２回日本ハム１死二塁、今川が左越えにプロ初安打となる先制２ランを放つ＝札幌ドーム

　日本ハムは二回に今川のプロ初安打となる２ランで先制。三回は高浜のソロで加点した。七回途中２安打無失点の立野が２勝目、杉浦が１８セーブ目を挙げた。ソフトバンクは今季９度目の零敗。５回３失点の和田が６敗目を喫した。

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