【写真】スプリント予選レースはボッタスが制す[F1第14戦イタリアGP]
2021年9月12日 00時30分
◆Ｆ１第１４戦イタリアGPスプリント予選レース暫定結果
１・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
２・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
３・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
４・ランド・ノリス（マクラーレン）
５・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
６・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
７・カルロス・サインツ（フェラーリ）
８・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
９・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
１０・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１１・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１２・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
１３・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１４・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１５・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１６・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
１７・ニキータ・マゼピン（ハース）
１８・ロベルト・クビサ（アルファロメオ）＊
１９・ミック・シューマッハー（ハース）
リタイア・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
＊代役参戦
１・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
２・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
３・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
４・ランド・ノリス（マクラーレン）
５・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
６・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
７・カルロス・サインツ（フェラーリ）
８・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
９・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
１０・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１１・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１２・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
１３・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１４・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１５・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１６・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
１７・ニキータ・マゼピン（ハース）
１８・ロベルト・クビサ（アルファロメオ）＊
１９・ミック・シューマッハー（ハース）
リタイア・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
＊代役参戦
PR情報