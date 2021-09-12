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【写真】スプリント予選レースはボッタスが制す[F1第14戦イタリアGP]

2021年9月12日 00時30分

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スプリント予選レース修了後に握手をするフェルスタッペン（左）とボッタ（AP)

スプリント予選レース修了後に握手をするフェルスタッペン（左）とボッタ（AP)

スプリント予選レースを制したメルセデスのバルテリ・ボッタス。残念ながらパワーユニット交換のペナルティーで決勝は最後尾に（AP)

スプリント予選レースを制したメルセデスのバルテリ・ボッタス。残念ながらパワーユニット交換のペナルティーで決勝は最後尾に（AP)

◆Ｆ１第１４戦イタリアGPスプリント予選レース暫定結果
１・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
２・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
３・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
４・ランド・ノリス（マクラーレン）
５・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
６・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
７・カルロス・サインツ（フェラーリ）
８・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
９・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
１０・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１１・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１２・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
１３・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１４・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１５・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１６・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
１７・ニキータ・マゼピン（ハース）
１８・ロベルト・クビサ（アルファロメオ）＊
１９・ミック・シューマッハー（ハース）
リタイア・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
＊代役参戦

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