水原希子 (C)ORICON NewS inc.

モデルで女優の水原希子が10日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったの美ボディショットを披露している。

水原は「don’t want my summer to end..」と記し、青々と苔むした岩場に寝そべり、ツヤ感のある美肌があらわになった大胆な水着姿の写真をアップした。

この投稿を見たい人からは「現実世界にこんなきれいな人いない」「セクシーなんです」「すっぴん素敵過ぎる」「ドキドキです」「すごい水着ね」といったコメントが寄せられた。

