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９月２７日付　比島東方荒鷲奮戦記　戦闘機、爆弾抱き輪型陣へ突入　猛襲に敵は同士討ち

2021年9月13日 12時40分 (9月13日 12時40分更新)
【１面】敵トル河口基地を放棄　出血千五百東南へ退却...

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