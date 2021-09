V6の最新アルバム『STEP』(ステップ)が、初週13.2万枚を売り上げ、9月7日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: STEP / V6

2位: Noeasy:Stray Kids Vol.2 / Stray Kids

3位: Case / Creepy Nuts

4位: Editorial / Official髭男dism

5位: 月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P. / ReoNa

6位: DIALOGUE+1 / DIALOGUE+

7位: the meaning of life / yama

8位: BTS, THE BEST / BTS

9位: ジェニースター / ジェニーハイ

10位: HELP EVER HURT NEVER / 藤井風

