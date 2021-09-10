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【１面】滅敵の戦機比島に熟す 驕米も全力集中 満を持す我が威力圏
【２・３面】乳児抱き死の漂流 米鬼...
9月10日
９月２４日付 米英へ比島宣戦布告 独立脅かす敵の暴爆 憤激新た蹶然参戦 断乎、国土を護り抜かん
【１面】相携へて米英撃滅 帝国政府 全面協力を声明
【２・３面】不完全な防空施設 もっと力を注げ 熊...
９月２３日付 マニラ地区に延五百機来襲 三十六機を撃墜破
【１面】全比島に戒厳令 皇軍全面協力
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９月２２日付 モロタイの敵を猛爆 巡艦等三隻大破 ペ島に壮烈の夜襲反復
【１面】拉孟血戦記 金光部隊長以下最後の四十勇士
【２・３面】これ以上労務補給できぬ 管理の改善緊要...
９月２１日付 拉孟・騰越の守備隊全員戦死 主力到着と共に猛攻 龍陵東側に敵圧迫 怒江全戦線 十六個師邀撃
【１面】米兵の半数撃滅 ペリリュー島 肉薄攻撃班も激闘
【２・３面】空の顕功章授与式 目立つ航空機の...
９月１９日付 巡、駆艦等五隻轟沈 第一回上陸戦車百五十輌悉く粉砕 ペリリュー島南端に敵を釘付け
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