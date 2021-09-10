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９月１９日付　巡、駆艦等五隻轟沈　第一回上陸戦車百五十輌悉く粉砕　ペリリュー島南端に敵を釘付け

2021年9月10日 12時57分 (9月10日 15時14分更新)
【１面】広東から広西突入　懐集を抜き梧州へ肉薄...

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