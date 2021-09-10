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9月10日
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９月１５日付 ガ島ニューギニアの忠霊に恩賞 監物平七中佐始め殊勲甲四七四柱 若林、大野両大尉に功四 陸軍論功
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９月１４日付 新司偵・零陵一番乗り 米獣が倶楽部に曝す 我が自爆機の翼 地雷も何ぞ闘志で着陸
【１面】パラオ諸島南部へ三百廿機 敵艦上機の来襲熾烈
【２・３面】攻勢転移の貯蓄戦 中部各地 町の村...
９月１３日付 臨時議会閉院式 憤激新たに敢闘 重要施策急速に実行 小磯首相談
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９月１２日付 聖旨畏み一億憤激 いざや必勝へ突進 議会最終日 盛り上る誓ひ
【１面】温州を完全占領 敵の南方遮断企図断つ
【２・３面】戦力を蝕む寄生虫 不届な賄夫や幹部 現在ま...