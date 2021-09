EXILE TRIBE初の全員歌って踊れてアクロバットもできるBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

7人組ダンス&ボーカルグループBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが、初のフルアルバム『PASS THE MIC』を11月24日にリリースすることが決定した。

BALLISTIK BOYZは、日高竜太、加納嘉将、海沼流星、深堀未来、奥田力也、松井利樹、砂田将宏の7人組で、EXILE TRIBEでは初のメンバー全員が歌って踊り、アクロバットもこなすグループ。

そのグループカラーを象徴するタイトル『PASS THE MIC』には、1stシングル「44RAIDERS」から最新シングル「SUM BABY」を含む4タイトル、デジタルシングル「SUMMER HYPE」、新録3曲を加えた全18曲が収録される。

「CD+2DVD」、「CD+2Blu-ray」のDVD/Blu-rayには、ミュージックビデオ6本、ライブ映像『BALLISTIK BOYZ PROLOGUE LIVE TOUR 2021 “PASS THE MIC” ~WAY TO THE GLORY~』を初の完全収録。さらに、「3CD(CD+2LIVE CD)」は同ライブの音源を収めたライブCD付き。

関連キーワード 音楽