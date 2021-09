King & Princeが8thシングル「恋降る月夜に君想ふ」カップリング全曲タイトル公開

人気グループ・King & Princeが、8枚目シングル「恋降る月夜に君想ふ」(10月6日発売)の初回限定盤A・B、通常盤それぞれに収録される新曲のタイトルなどを一挙公開した。

初回限定盤Aのカップリング曲は「泣き笑い」、初回限定盤Bは「NANANA」、通常盤は2曲目に「You are my hero」、3曲目に「Kiss & Cry」、4曲目に「Easy Go」が収められる。

通常盤収録曲「You are my hero」は、セブン-イレブン2021年クリスマスCMソングに決定。混沌とした時代に生きる人々に希望を照らしてくれるような応援ソングとなっている。通常盤の特典として「セブンイレブン×King & Princeアナザージャケットを封入。さらに、初回限定盤Bには「You are my hero」スペシャルムービーが収録される。

