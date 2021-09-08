BTS、Official髭男dism、藤井風、ストリーミング1億再生突破【オリコンランキング】
2021年9月8日 04時00分 (9月8日 04時05分更新)
BTSの最新曲「Permission to Dance」、藤井風（ふじい・かぜ）の「きらり」、Official髭男dismの「Cry Baby」が、9月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、それぞれTOP10にランクイン。いずれも累積1億回再生を突破した。
BTS「Permission to Dance」は、週間再生数801.1万回（8,010,652回）を記録し、先週9/6付から2週連続1位を獲得。累積再生数は10,705.3万回（107,053,054回）となり、これで「Dynamite」、「Boy With Luv feat. Halsey」、「Butter」、「Stay Gold」に続き、自身5作目の累積1億回再生突破となった。
なお、BTS「Butter」も週間再生数663.7万回（6,637,358回）を記録し、初登場の2021/5/31付から16週連続のTOP3入りとなる、3位にランクイン。累積再生数は20,940.1万回（209,401,293回）となった。
なお、BTS「Butter」も週間再生数663.7万回（6,637,358回）を記録し、初登場の2021/5/31付から16週連続のTOP3入りとなる、3位にランクイン。累積再生数は20,940.1万回（209,401,293回）となった。
Official髭男dism「Cry Baby」は、週間再生数657.7万回（6,577,369回）で4位にランクイン。累積再生数は10,182.5万回（101,825,237回）となり、「Pretender」、「宿命」、「I LOVE...」、「イエスタデイ」、「ノーダウト」、「115万キロのフィルム」に続く累積1億回再生突破作に。歴代単独1位の「男性アーティストによる累積1億回再生突破作品数」【※1】を7作に自己更新した。
藤井風「きらり」は、週間再生数498.5万回（4,984,612回）で、7位にランクイン。累積再生数は10,037.4万回（100,373,560回）となり、自身初となる1億回再生を突破した。初登場の2021/5/17付から最新9/13付まで18週連続TOP20入りをキープするなど、ロングヒットを続けている。
【※1】「男性アーティストによる累積1億回再生突破作品数」／1位：Official髭男dism （7作）、2位：BTS （5作）、3位：back number （3作）
・「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2021/9/13付：集計期間：2021年8月30日～9月5日）＞
＜クレジット：オリコン調べ（2021/9/13付：集計期間：2021年8月30日～9月5日）＞
【動画】52時間で1億再生突破！BTS新曲「Permission to Dance」MV
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