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エンゼルス大谷は４打数無安打　レンジャーズ戦

2021年9月7日 13時09分 (9月7日 14時21分更新)
　レンジャーズ戦の６回、見逃し三振に倒れたエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　レンジャーズ戦の６回、見逃し三振に倒れたエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　▽エンゼルス―レンジャーズ（６日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打だった。内容は左飛、空振り三振、見逃し三振、遊飛で打率２割５分５厘。チームは０―４で敗れた。（共同）

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