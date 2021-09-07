県は六日、東京パラリンピックに出場した県ゆかりの十六選手の成績をまとめ、四人がメダルを獲得したと発表した。大村秀章知事は「世界の舞台で大いに健闘された県ゆかりの全選手に心から拍手を送りたい」とたたえた。

最高成績は銀メダルの二人。ボッチャ混合ペアの河本圭亮選手＝東郷町施設サービス、名古屋市出身＝と、車いすバスケットボール男子の宮島徹也選手＝日本福祉大卒＝が獲得した。

銅メダルは、陸上４００メートルユニバーサルリレーの大島健吾選手＝名古屋学院大、瀬戸市出身＝と、バドミントン女子ダブルスの伊藤則子選手＝中日新聞社、名古屋市出身＝の二人。大島選手は、男子２００メートルでも八位に入賞した。

県によると、出身地や出身校、所属が県内の出場者を県ゆかりの選手とした。

ほかに入賞したのは次の皆さん。

【５位】陸上男子１００メートル 石田駆（愛知学院大）▽陸上女子走り幅跳び 前川楓（愛知医療学院短大卒）▽バドミントン男子シングルス 今井大湧（津島市出身）

【６位】陸上女子１５００メートル 蒔田沙弥香（ＴＴランナーズ、豊川市出身）▽パワーリフティング男子７２キロ級 宇城元（愛知学院大卒）▽車いすバスケッ...

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