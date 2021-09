『NYLON JAPAN 2021年11月号 SPECIAL EDITION』に登場する2PM

韓国の6人組グループ・2PMが、28日発売のファッション誌『NYLON JAPAN 2021年11月号 SPECIAL EDITION』に初登場し、日本で史上初のダブルカバーを飾っている。

遊びのあるカラーライティング、ハイブランドを着用し大人の色気を含んだ表情。2PMが中面20ページのボリュームで「Art is an explosion!」というテーマのもと、ファッションストーリーをアートに魅せる。またメンバー6人全員が楽曲制作やソロ活動、そして俳優として活動する彼らにインスピレーションの源について、活動を休止して約5年の“完全体”になるまでの期間のこと、さらに9月29日にリリースとなる待望の日本オリジナルミニアルバム『WITH ME AGAIN』について、ロングインタビューで語っている。

文章からも現場の雰囲気やメンバー間の仲の良さ、ウィットに富んだ彼らの受け答えもたっぷりと感じられる内容に。日本デビュー10周年を迎える記念すべき周年イヤー、そして韓国での兵役を経て約5年ぶりに6人そろった完全体で「日本・再始動」する。

関連キーワード エンタメ総合