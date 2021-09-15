関連キーワード
転院できず死亡２３５人 精神科病院でのコロナ感染
日本精神科病院協会（日精協）は１５日、精神科病院に入院中に新型コロナウイルス感染が確認され、転院でき...
9月15日
島根原発２号機が審査合格 全国で唯一、県庁所在地に立地
原子力規制委員会は１５日の定例会合で、中国電力島根原発２号機（松江市）の安全対策が新規制基準に適合し...
台風１４号、停滞続ける 週末に西・東日本接近恐れ
台風１４号は１５日、東シナ海を東南東にゆっくりと進んだ。今後は付近でほぼ停滞し、１７日にかけて対馬近...
米ブロードウェー本格再開 「眠らない街」復活へ弾み
【ニューヨーク共同】新型コロナウイルスの感染拡大で興行を中止していた米ニューヨークの劇場街ブロードウ...
大分「行ったことある」 ７９歳撲殺疑いの長崎大生
佐賀県鳥栖市で女性（７９）を鈍器で殴り、殺害したとして、殺人の疑いで逮捕された長崎大４年山口鴻志容疑...
＜ニッポン女政考＞「蓮舫になれ、は無理難題」政治家には誰でもなれる 蓮舫さんインタビュー詳報
蓮舫（れんほう） １９６７年、東京都生まれ。立憲民主党代表代行。２００４年７月に参院議員に初当選。
...