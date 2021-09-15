女性の政治参画が進まない現状と課題について、衆院議員の野田聖子さん（自民）、稲田朋美さん（自民）、参院議員の蓮舫さん（立民）、嘉田由紀子さん（無所属）、伊藤孝恵さん（国民）の５人にインタビューした詳報はこちら。

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