カンテレの音楽イベント『8PPY MUSIC FES』出演予定だったアーティスト

関西テレビは6日、大阪城ホールで25・26日に開催を予定していた音楽イベント『8PPY MUSIC FES』の延期を公式サイトで発表した。

同サイトでは、「新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑み、政府および大阪府の感染症対策ガイドラインに沿って開催の準備を進めておりました。しかしながら重症病床使用の逼迫および重症病床使用率の急増等の状況を受け、開催の可否を慎重に検討・協議した結果、公演の延期判断と致します」と説明。振替公演については「現在日程調整中」とし、決定次第サイトで発表するとしている。

このイベントには、櫻坂46、超特急、山崎育三郎、BOYS AND MENらの出演と、MCは中島ヒロト(FM802 DJ)、高橋みなみが務めることが発表されていた。

■出演予定アーティスト(※2日間とも開催延期)

9月25日:ツユ/BOYS AND MEN/Rin音/and more

9月26日:櫻坂46/超特急/山崎育三郎/and more

■MC

中島ヒロト(FM802 DJ)/高橋みなみ

