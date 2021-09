乃木坂46・遠藤さくら (C)ORICON NewS inc.

アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが4日、さいたまスーパーアリーナで開催された『第33回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2021 AUTUMN/WINTER』に出演した。

遠藤が登場した「Bibiy.」のコンセプトは、“Girls just want to have fun”。決められたスタイルにとらわれず、自分だけの新鮮で最高なコーディネートに出会ってほしいという願いが込められている。

藤田ニコル、愛花、菜波とともに登場した遠藤は、白と淡いピンクを合わせたガーリースタイルを披露し、視聴者を魅了した。

『日本のガールズカルチャーを世界へ』をキャッチコピーに2005年8月から年2回で開催されたTGCは、今回で33回目。西野七瀬、池田エライザ、中条あやみらモデルがランウェイ競演し、アーティストデビューしたお笑いコンビ・EXITが歌唱披露。なお、新型コロナウイルス感染症による感染拡大につき、無観客で開催し、オンラインで配信された。

