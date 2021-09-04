【中日】福留孝介が8試合連続スタメン 先発の柳裕也はDeNAと今季初対戦
2021年9月4日 13時31分
◇４日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。前日の試合で決勝タイムリーを放った福留孝介外野手（４４）はこの日も「５番・右翼」。これで８試合連続でスタメンに名を連ねた。先発の柳裕也投手（２７）は、前回２８日の巨人戦（バンテリン）では６イニング１失点も白星を挙げることはできなかった。今季初対戦となるＤｅＮＡ打線を封じ９勝目をつかみたい。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・倉本
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・二・牧
８番・捕・山本
９番・投・ロメロ
１番・中・桑原
２番・遊・倉本
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・二・牧
８番・捕・山本
９番・投・ロメロ
【中日】
１番・遊・京田
２番・二・高松
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・高橋周
７番・左・渡辺
８番・捕・木下拓
９番・投・柳
１番・遊・京田
２番・二・高松
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・高橋周
７番・左・渡辺
８番・捕・木下拓
９番・投・柳
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