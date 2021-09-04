◇４日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）

両軍のスターティングメンバーが発表された。前日の試合で決勝タイムリーを放った福留孝介外野手（４４）はこの日も「５番・右翼」。これで８試合連続でスタメンに名を連ねた。先発の柳裕也投手（２７）は、前回２８日の巨人戦（バンテリン）では６イニング１失点も白星を挙げることはできなかった。今季初対戦となるＤｅＮＡ打線を封じ９勝目をつかみたい。

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・遊・倉本

３番・左・佐野

４番・右・オースティン

５番・三・宮崎

６番・一・ソト

７番・二・牧

８番・捕・山本

９番・投・ロメロ

【中日】

１番・遊・京田

２番・二・高松

３番・中・大島

４番・一・ビシエド

５番・右・福留

６番・三・高橋周

７番・左・渡辺

８番・捕・木下拓

９番・投・柳