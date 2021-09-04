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【中日】福留孝介が8試合連続スタメン 先発の柳裕也はDeNAと今季初対戦

2021年9月4日 13時31分

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ＤｅＮＡ・大和（左）と戸柱（右）と言葉を交わす福留

ＤｅＮＡ・大和（左）と戸柱（右）と言葉を交わす福留

◇４日　中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。前日の試合で決勝タイムリーを放った福留孝介外野手（４４）はこの日も「５番・右翼」。これで８試合連続でスタメンに名を連ねた。先発の柳裕也投手（２７）は、前回２８日の巨人戦（バンテリン）では６イニング１失点も白星を挙げることはできなかった。今季初対戦となるＤｅＮＡ打線を封じ９勝目をつかみたい。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・倉本
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・二・牧
８番・捕・山本
９番・投・ロメロ
【中日】
１番・遊・京田
２番・二・高松
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・高橋周
７番・左・渡辺
８番・捕・木下拓
９番・投・柳

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