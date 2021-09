3DCG映画『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』舞台あいさつに登場した(左から)神志那弘志監督、諏訪部順一、皆川純子、朴ロ美、置鮎龍太郎、許斐剛氏 (C)ORICON NewS inc.