9/6付週間アルバムランキング1位はENDRECHERIの『GO TO FUNK』
2021年9月3日 17時00分 (9月3日 17時05分更新)
堂本剛のプロジェクト・ENDRECHERI（エンドリケリー）の最新アルバム『GO TO FUNK』が、初週5.4万枚を売り上げ、8月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： GO TO FUNK ／ ENDRECHERI
2位： Editorial ／ Official髭男dism
3位： The Chaos Chapter ／ TOMORROW X TOGETHER
4位： Enjoy/Good Days ／ Girls2
5位： You are you ／ 氷川きよし
6位： #名前だけでも覚えてって下さい ／ mona(夏川椎菜)feat. HoneyWorks
7位： 2gether スペシャル・アルバム ／ ブライト&ウィン
8位： 「鬼滅の刃」オーケストラコンサート～鬼滅の奏～ ／
9位： ACTION! ／ KEYTALK
10位： ARTISAN(30th Anniversary Edition) ／ 山下達郎
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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