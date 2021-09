ENDRECHERI『GO TO FUNK』(RAINBOW☆ENDLI9/8月25日発売)

堂本剛のプロジェクト・ENDRECHERI(エンドリケリー)の最新アルバム『GO TO FUNK』が、初週5.4万枚を売り上げ、8月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: GO TO FUNK / ENDRECHERI

2位: Editorial / Official髭男dism

3位: The Chaos Chapter / TOMORROW X TOGETHER

4位: Enjoy/Good Days / Girls2

5位: You are you / 氷川きよし

6位: #名前だけでも覚えてって下さい / mona(夏川椎菜)feat. HoneyWorks

7位: 2gether スペシャル・アルバム / ブライト&ウィン

8位: 「鬼滅の刃」オーケストラコンサート~鬼滅の奏~ /

9位: ACTION! / KEYTALK

10位: ARTISAN(30th Anniversary Edition) / 山下達郎

