ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーを26時間わたって特集する特番『行くぜ!日本武道館!つばきファクトリー26時間スッペシャル』が、9月10日午後7時~11日午後9時まで、BSスカパー!およびスカパー!オンデマンドで放送/配信されることが決定した。26時間のうち10時間以上は生放送。

つばきファクトリーは7月に新メンバー4人が加入し、12人体制に。10月18日には自身初となる日本武道館公演を控えており、「日本武道館LIVEに向けて一致団結」をテーマに26時間特番が放送される。

約10時間以上の生放送を含む番組は、メンバーがセットリストやMC企画をセルフプロデュースした約1時間のライブパフォーマンスの生放送からスタート。メンバーと一緒に過去のライブを振り返る企画や、深夜帯には”素のつばきファクトリー”が見られるパジャマトーク企画など盛りだくさんとなっている。

ラストには、ハロプロ所属のモーニング娘。’21、アンジュルム、Juice=Juiceから日本武道館公演を経験しているメンバーがゲストとして登場。つばきファクトリーにエールを送るトーク企画も生放送で行われる。

番組内ではBSスカパー!でレギュラー放送中の冠番組『行くぜ!つばきファクトリー』#4が特別に先行放送される。

■『行くぜ!日本武道館!つばきファクトリー26時間スッペシャル』

出演:つばきファクトリー

ゲスト:モーニング娘。’21、アンジュルム、Juice=Juice(各グループ出演メンバー未定)

放送日時:9月10日(金)午後7時~9月11日(土)午後9時

■タイムテーブル(変更になる場合あり)

▽9月10日(金)

午後7時~7時30分 行くぜ!つばきファクトリー#1 ※オープニングVTR付

午後7時30分~9時 メンバープロデュースLIVE ※生放送

午後9時~11時 メンバーと観る『つばきファクトリー ワンマンLIVE First Blossom』 ※生放送

午後11時~11時30分 行くぜ!つばきファクトリー #2

午後11時30分~深夜1時 深夜のパジャマトークLIVE ※生放送

深夜1時~3時 Hello! Project 2017 WINTER~Crystal Clear~

▽9月11日(土)

深夜3時~午前4時55分 Hello! Project 2020 Winter HELLO! PROJECT IS [ ] ~side A~

午前4時55分~6時45分 Hello! Project 2020 Winter HELLO! PROJECT IS [ ] ~side B~

午前6時45分~9時15分 スペシャプラスまつり vol.5 supported by スカパー! -開花の刻、出航の刻ー完全版

午前9時15分~11時25分 ハロプロ!TOKYO散歩 Season2 #1~#4 ※おはようメッセージ付

午前11時25分~午後0時30分 行くぜ!つばきファクトリー #3~#4 ※感想コメント付

午後0時30分~2時30分 つばきファクトリーのハロプロ!TOKYO散歩~メジャーデビュー4周年記念!スペシャル~

午後2時30分~4時40分 メンバーと観る『つばきファクトリー ライブツアー2019春・爛漫メジャーデビュー2周年記念スペシャル』 ※生放送

午後4時40分~7時00分 メンバーと観る『ハロプロ・オールスターズ シングル発売記念イベント ~チーム対抗歌合戦~』 ※生放送

午後7時~9時 日本武道館トークLIVE ※生放送

関連キーワード エンタメ総合