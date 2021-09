大泉洋が華麗に登場するオープニング=Amazon オリジナル番組『ザ・マスクド・シンガー』9月3日午後8時よりAmazon Prime Videoで独占配信(C)2021 Amazon Content Services LLC

本日(9月3日)午後8時より、Amazon Prime Videoでプライム会員向けに独占配信開始となるAmazon オリジナル番組『ザ・マスクド・シンガー』。配信開始に先駆け、MCの大泉洋が華麗に登場する本編冒頭約3分映像が解禁された。このオープニングのナレーションを務めているのはラッパー、俳優、声優として各方面に引っ張りだこの木村昴。ハイテンションなナレーションで『ザ・マスクド・シンガー』の世界観に引き込んでいく。

同番組は、個性的なコスチュームで正体を隠した12人のマスクドシンガーのパフォーマンスバトルと、中の人の推理を楽しむ、新感覚の音楽ライブエンターテインメント。原型は韓国で2015年から放送されている『ミステリー音楽ショー:覆面歌王』で、19年に米国でリメイクされ、大幅に進化。現在は、世界50ヶ国で現地制作されるまでになった番組の日本版となる。

マスクドシンガーが誰かを推理し、番組を盛り上げるパネリストとして、MIYAVI、Perfume、水原希子、バカリズムほかが出演。番組冒頭、キツネのマスクを被ったダンサーたちを従えて登場する大泉のBGMには、MIYAVIの「Fire Bird」が使用されている。

MIYAVIから「実は番組収録の開始時、この楽曲が使用されていることを知らなかったので、初めて大泉さんの登場シーンを見たときは驚きました。オープニングの重要なシーンで流れるので注目して欲しいですし、大泉さんとコラボレーションできてうれしいです。マスクドシンガー日本版いよいよ今夜からスタート、ぜひ楽しみにしていてください!!!!」とのコメントも届いている。

初回配信は、第1話~第3話までを一挙に配信。第1話と第2話では、12人のマス

クドシンガーたちがAグループ(ドラゴン3 vs Miss テレビジョン/エスカルゴ vs バード/T-REX vs連獅子)と、Bグループ(ネオンパンダ vs イカキング/ニンジャ vs ローズ/ウルフ vs アマビエ)に分かれて熱いパフォーマンスバトルを繰り広げる。

毎回、敗退者が出て正体を明かすことになるが、いきなり“マスクオフ”するパフォーマーは誰なのか、予想しながら番組を楽しんで。

■配信情報

配信開始日:2021年9月3日(金) 午後8時より独占配信開始

※視聴にはプライム会員登録が必要。

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり。

話数:本編9話、初回3話以降、毎週金曜午後8時より順次配信

