ORANGE RANGEのNAOTOが新型コロナ感染

ロックバンド・ORANGE RANGEのギタリストNAOTO（38）が新型コロナウイルスに感染したことが2日、バンドの公式サイトで発表された。先月21日にはボーカルのHIROKI（38）が感染を発表し療養、その後30日に療養期間を終えたと報告していた。

サイトでは「外出自粛・健康観察期間中にNAOTO（Gt）に発熱の症状が見られたため、医療機関にて新型コロナウィルス感染に関するPCR検査を再受診した結果、【陽性】の診断結果で新型コロナウイルス感染が確認されましたのでご報告申し上げます」と発表。

現在、容体は安定しており、今後は療養及び経過観察をしていくという。

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