「アイドリッシュセブン Third BEAT!」の場面カット （C）BNOI/アイナナ製作委員会

テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブンThird BEAT!』の第10話の場面カットが公開された。

第10話「合宿開始！」は、24時間番組『Friends Day』で、Re:vale、TRIGGERと共にパーソナリティを務めることになったIDOLiSH7。その制作ミーティングの日、全員で24時間合宿をして、番組のテーマソングを作るという企画がいきなりスタートする。

同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。

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