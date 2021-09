SKY-HIと山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)のコラボレーション曲「Dive To World」MV公開

SKY-HIとTHE ORAL CIGARETTESのボーカル・山中拓也のコラボレーション曲「Dive To World」が1日、配信リリースされ、YouTubeではミュージックビデオがプレミア公開された。あわせて、約3年ぶりとなるオリジナルアルバム『八面六臂』(はちめんろっぴ)を10月27日に発売することも発表となった。

この日配信リリースされた「Dive To World」は、SKY-HIが感情を剥き出しにした切れ味鋭いラップと、山中のヘヴィーなフローのラップが融合したエモーショナルなミクスチャーチューン。MVはSKY-HIが壁に垂直に立つ姿から始まり、SKY-HIと山中拓也が空中で回転するなど、重力を無視した動きが繰り広げられ、インパクトのある映像となっている。

SKY-HIは「たくやとこのタイミングで一緒に楽曲の上でぶちまけられたのは自分の人生にとっても大きく幸せな事です。音楽はヘッドホンやスピーカー越しにあなたの側にいてくれるので、願わくばこの曲があなたの不安や憂鬱をぶっ壊してくれる事を祈ります」とメッセージ。

山中は「親愛なる友であるSKY-HIと満を持して作った楽曲『Dive To World』は、僕とSKY-HIの中で共通の意識や共通の境遇を、これからの世界にどのように投下していくのかを表現した楽曲になってると思います。俺らは俺らのやり方で、周りの雑音に流されずに共に信頼できる仲間となら進んでいけると、そう改めて決心させてくれた一曲です」とのコメントを寄せた。

また、今作「Dive To World」も収録されるオリジナルアルバム『八面六臂』のリリースが決定。収録曲はほかに、「Mr. Psycho」「仕合わせ feat. Kan Sano」「To The First 」「me time」など。SKY-HIがその時々で、一緒に音楽を創りたいと思う相手と一緒に創り上げた楽曲が詰まった「ジャンル無用、ルール無用、あるのは音楽への愛のみ音楽で遊び尽くしたアルバム」になっていると予告している。

■SKY-HIコメント

「うーんやりきれねぇなーさすがに面倒くせぇなー」みたいな事って無数にあると思うんですが、そういうのを根本からぶっ壊してくれる関係って、やはり中々持てるものではなくて。

自分にとってそういう関係、そういう仲間であるたくやとこのタイミングで一緒に楽曲の上でぶちまけられたのは自分の人生にとっても大きく幸せな事です。

音楽はヘッドホンやスピーカー越しにあなたの側にいてくれるので、願わくばこの曲があなたの不安や憂鬱をぶっ壊してくれる事を祈ります。

ブラザー!!これからもよろしくビッグラブ。

■山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)コメント

親愛なる友であるSKY-HIと満を持して作った楽曲「Dive To World」は、僕とSKY-HIの中で共通の意識や共通の境遇を、これからの世界にどのように投下していくのかを表現した楽曲になってると思います。

俺らは俺らのやり方で、周りの雑音に流されずに共に信頼できる仲間となら進んでいけると、そう改めて決心させてくれた一曲です。

この世界から離脱したい人の心に少しでも救いが生まれると嬉しいです。

そしてブラザーサンキューな!

これからもよろしく!

