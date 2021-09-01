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樹林伸の完全新作アニメ『レディ・ナポレオン』Netflixにて世界配信決定

2021年9月1日 05時36分 (9月1日 06時05分更新)
樹林伸による完全新作アニメ『レディ・ナポレオン』制作資料アート（開発中）（左から）バトラー、ソフィー、ガイ。Netflixにて全世界配信決定

樹林伸による完全新作アニメ『レディ・ナポレオン』制作資料アート（開発中）（左から）バトラー、ソフィー、ガイ。Netflixにて全世界配信決定

　「金田一少年の事件簿」、「BLOODY MONDAY」や「神の雫」（亜樹直 名義）など、多くの作品がアニメ・実写を問わず映像化され高い人気を誇る樹林伸と、Netflixが初めてタッグを組んだプロジェクト、Netflixシリーズ『レディ・ナポレオン』の“アニメ制作”および“Netflixにて全世界独占配信”が発表された。なお、2020年2月に同氏はNetflixと新規企画を開発するためのパートナーシップを結んでおり、初の作品として本原作を書き下ろした。
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　『レディ・ナポレオン』（全13話予定）は、かの皇帝ナポレオンの末裔・ソフィ率いる組織「レディ・ナポレオン」が世界制覇を目指して闘う壮大なアクションファンタジー。かつてナポレオンが所有したという三種の神器を求めて、ソフィ、執事兼何でも屋のバトラー、武術の達人・ガイとともに世界を駆け巡る。
　アニメ化に際し、スタッフの情報も解禁された。監督は、『コードギアス 反逆のルルーシュ』（演出）、『バクマン』など人気作を手がけてきた秋田谷典昭が務める。アニメーション制作は、Netfilxアニメシリーズ『天空侵犯』のスタジオゼロジーが担当。
　制作決定に伴い、現在、開発途中のソフィ、バトラー、ガイの貴重なアートも解禁された。引き締まった表情に熱いまなざしのキャラクターたちが一体どのようなアクションを繰り広げるのか、期待したい。
■スタッフ
原作：樹林 伸（「金田一少年の事件簿」、「BLOODY MONDAY」、「神の雫」）
監督：秋田谷 典昭（『コードギアス 反逆のルルーシュ』（演出）、『バクマン』）
制作：ゼロジー（『天空侵犯』『ぐらんぶる』『バッテリー』）
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