「金田一少年の事件簿」、「BLOODY MONDAY」や「神の雫」（亜樹直 名義）など、多くの作品がアニメ・実写を問わず映像化され高い人気を誇る樹林伸と、Netflixが初めてタッグを組んだプロジェクト、Netflixシリーズ『レディ・ナポレオン』の“アニメ制作”および“Netflixにて全世界独占配信”が発表された。なお、2020年2月に同氏はNetflixと新規企画を開発するためのパートナーシップを結んでおり、初の作品として本原作を書き下ろした。

『レディ・ナポレオン』（全13話予定）は、かの皇帝ナポレオンの末裔・ソフィ率いる組織「レディ・ナポレオン」が世界制覇を目指して闘う壮大なアクションファンタジー。かつてナポレオンが所有したという三種の神器を求めて、ソフィ、執事兼何でも屋のバトラー、武術の達人・ガイとともに世界を駆け巡る。

アニメ化に際し、スタッフの情報も解禁された。監督は、『コードギアス 反逆のルルーシュ』（演出）、『バクマン』など人気作を手がけてきた秋田谷典昭が務める。アニメーション制作は、Netfilxアニメシリーズ『天空侵犯』のスタジオゼロジーが担当。

制作決定に伴い、現在、開発途中のソフィ、バトラー、ガイの貴重なアートも解禁された。引き締まった表情に熱いまなざしのキャラクターたちが一体どのようなアクションを繰り広げるのか、期待したい。

■スタッフ

原作：樹林 伸（「金田一少年の事件簿」、「BLOODY MONDAY」、「神の雫」）

監督：秋田谷 典昭（『コードギアス 反逆のルルーシュ』（演出）、『バクマン』）

制作：ゼロジー（『天空侵犯』『ぐらんぶる』『バッテリー』）

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