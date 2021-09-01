BTS「Butter」（HYBE／5月21日配信開始）（C）BIGHIT MUSIC

BTSの最新曲「Permission to Dance」が、週間再生数896.6万回（8,965,550回）を記録し、9月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で先々週8/23付以来、2週ぶりに1位返り咲きを果たした。累積再生数は9,904.2万回（99,042,402回）となり、累積再生数1億回目前となった。

また、同じくBTSの「Butter」が、週間再生数759.3万回（7,592,959回）で3位にランクイン。累積再生数は20,276.4万回（202,763,935回）となり、累積2億回再生を突破。これで、2021/2/1付で同じく累積2億回再生を突破した「Dynamite」に続き、自身2作目の累積2億回再生突破となった。

2021/5/31付の同ランキングで初登場1位を獲得してから登場15週目での累積2億回再生突破は、2021/3/1付に登場19週目で達成したLiSA「炎」を抜き、「オリコン週間ストリーミングランキング」史上最短【※】での達成となった。

【※】「オリコン週間ストリーミングランキング」2億回再生突破週数 歴代最短TOP5／1位：BTS「Butter」15週（2021/9/6付）、2位：LiSA「炎」19週（2021/3/1付）、3位：BTS「Dynamite」23週（2021/2/1付）、4位：優里「ドライフラワー」24週（2021/4/19付）、5位：YOASOBI「怪物」29週（2021/8/2付）※2021/9/6付現在

・「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2021/9/6付：集計期間：2021年8月23日～8月29日）＞

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