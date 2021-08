TWICE妹分の5人組グローバルガールズグループ「ITZY」(イッチ)が、ワーナーミュージック・ジャパンより日本デビューすることが1日、発表された。

2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUを輩出してきた韓国の大手芸能事務所JYPエンターテインメントに所属するITZYは、韓国出身のイェジ(21、リーダー)、リア(21)、リュジン(20)、チェリョン(20)、ユナ(17)からなる5人組。グループ名には「EVERYTHING YOU WANT IT'Z IN US ITZY? ITZY!」(君たちが望むもの、すべてあるよね? あるよ!)との意味が込められている。

2019年2月にシングル「IT'z Different」(タイトル曲「DALLA DALLA」)でデビューし、その年の新人賞を総なめ。これまでに発表したシングルタイトル曲5曲のミュージックビデオはすべて、YouTubeでの再生数が1億回を突破している。

日本では、昨年大きな話題を呼んだオーディション番組『Nizi Project』の課題曲としてITZYの「DALLA DALLA」「ICY」がたびたび流れたことも記憶に新しいところ。昨年9月9日には日本テレビ系『今夜くらべてみました』でITZYの特集が組まれ、Twitterでトレンド入りも果たした。

日本デビュー決定を記念し、きょう1日から日本独自の配信アイテム『WHAT’z ITZY』の配信がスタート。MVの再生数2億7000万超えのデビュー曲「DALLA DALLA」、3億再生を突破した「WANNABE」など、これまでに韓国でリリースした5作品のタイトル曲で構成されている。9月24日に韓国でリリースされる1stフルアルバム『CRAZY IN LOVE』をWARNER MUSIC DIRECTにて取り扱うことも決定した。

ITZY JAPAN公式サイトやSNSもオープン。後日、ITZY FANCLUB MIDZY JAPANも公開予定となっている。

■ITZY コメント

たくさんの方のサポートがあり、日本デビューが決定しました。

日本デビューを通じて、私たちの音楽やパフォーマンスがより多くの人に届けられるように頑張ります!

日本のMIDZY(ファン)の皆さん、楽しみに待っていてください!

