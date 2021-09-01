県は三十一日、新型コロナウイルス対策として、盆明けの一週間の人出の状況を発表した。主要駅では八月上旬に比べて１０％ほどの減少にとどまり、県外との行き来には、ほぼ変化がなかった。三日月大造知事は三十一日の定例会見で「多くの協力で人の流れを一定程度抑えられているが、十分ではない。外出者数の半減に、一緒に取り組んでほしい」と改めて呼び掛けた。 （森田真奈子）

携帯電話の位置情報を基に、県内にまん延防止等重点措置を適用する前の八月一〜七日と、適用した後で盆が明けた二十二〜二十八日の人出を比較した。調査期間中の二十七日には緊急事態宣言が出た。

駅周辺での減少率は、最も減った大津駅で１４％で、他は１０％前後。一方「まん延防止」が適用されず、緊急事態宣言の対象地域となった竜王町の商業施設では２８％減った。駅、商業施設とも午後九時台では約２０〜５０％と大幅に減っていた。

県内から京都や大阪への移動は１〜２％の減少。両府県から県内を訪れた人も６〜７％の減少にとどまり、県境をまたいだ往来を抑制できていなかった。

宣言発令翌日の二十八日から、県内では新規感染者が二百人を下回る日が続いている。三日月知事は「...

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