打撃練習する高橋周

◇31日 阪神―中日（甲子園）

スターティングメンバーが発表され、高橋周平内野手（27）が「6番・三塁」で5試合ぶりに先発復帰する。29日の巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）では代打で、18打席ぶりの安打となる左越え適時二塁打。5月11日に今季初本塁打を放った甲子園で、完全復調を告げたい。また、チーム2位12盗塁の高松渡内野手（22）が「2番・二塁」で、7月7日巨人戦（東京ドーム）以来のスタメン入り。

先発マウンドに上がるのは、福谷浩司投手（30）。後半戦に入って登板2試合で防御率1・20と安定感抜群の右腕が、チームの敵地7連敗ストップを目指す。

【中日】

1番・遊・京田

2番・二・高松

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・三・高橋周

7番・左・渡辺

8番・捕・大野奨

9番・投・福谷

【阪神】

1番・中・近本

2番・遊・中野

3番・三・マルテ

4番・一・サンズ

5番・左・ロハス

6番・二・糸原

7番・右・小野寺

8番・捕・梅野

9番・投・青柳