ENDRECHERI『GO TO FUNK』(RAINBOW☆ENDLI9/8月25日発売)

堂本剛のプロジェクト・ENDRECHERI(エンドリケリー)の最新アルバム『GO TO FUNK』が、初週5.4万枚を売り上げ、8月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

堂本剛のプロジェクト作品のアルバム1位獲得は、2012/4/23付の『shamanippon -ラカチノトヒ-』から9作連続、通算12作目となり、歴代4位タイだった男性ソロアーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録を、長渕剛、氷室京介、福山雅治と並ぶ歴代1位タイ【※1】に更新。また、歴代単独2位だった男性ソロアーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録は、氷室京介と並ぶ歴代1位タイ【※2】とした。

堂本剛本人がギター、ベース、ドラム、キーボードを自ら奏で、歌う本作は、表題曲の「GO TO FUNK」や、ダンス・チューンにのせて自由を歌った「Rain of Rainbow」、大切な人との触れ合いや愛おしさに改めて目を向けたバラード曲「愛のひと」などを収録している。

なお、10月6日にはデジタルアルバム『GO TO FUNK』の配信も決定している。

【※1】男性ソロアーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録/1位:長渕剛、氷室京介、福山雅治、堂本剛(12作)、5位:山下達郎(11作)、6位:松山千春、小田和正、浜田省吾(10作)※すべて達成順

【※2】男性ソロアーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録/1位:氷室京介、堂本剛(9作)、3位:さだまさし、福山雅治(6作)、5位:松山千春、長渕剛、稲葉浩志、小田和正(5作)※すべて達成順

<クレジット:オリコン調べ(9/6付:集計期間:8月23日〜8月29日)>

