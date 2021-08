ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモロールなどのサンリオの大人気キャラクターたちがデザインされた日本製・綿100%の和タオル『さんりおきゃらくたぁず和たおる』が、あすなろ舎公式オンラインショップ他にて本日発売。

『さんりおきゃらくたぁず和たおる』は、日本の四季を表す花、桜・朝顔・菊・椿とキャラクターが散りばめられたデザイン(4種)、キャラクター達がでんでん太鼓・和凧・扇子・つげ櫛といった和玩具や和小物になりきったデザイン(1種)、そして浮世絵の富嶽三十六景の世界に溶け込んだかのようなデザイン(1種)の計6つのデザインがラインナップ。ポップな中に和柄を取り入れたデザインは世代問わず使いやすい。普段使いの自分用としてはもちろん、「敬老の日」のギフトなどとしてもおススメだ。

綿100%のガーゼ生地を使用しており、肌触りが良く、吸水性・通気性に優れている。また、汚れても気軽に洗うことができ、速乾性にも優れているので、室内外問わずオールシーズンで活躍する。

『さんりおきゃらくたぁず和たおる』(全6種)は、各880円(税込)。あすなろ舎公式オンラインショップ(https://asunaro.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2634922)にて本日より発売。

