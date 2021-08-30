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日本、ブラジルに敗れる　５人制サッカー・３０日

2021年8月30日 13時13分 (8月30日 13時30分更新)
　日本―ブラジル　後半、競り合う園部（右）。中央は佐々木ロ＝青海アーバンスポーツパーク

　日本―ブラジル　後半、競り合う園部（右）。中央は佐々木ロ＝青海アーバンスポーツパーク

　５人制サッカー１次リーグＡ組で日本は２０１６年リオデジャネイロ大会まで４大会連続金メダルのブラジルに０―４で敗れ、１勝１敗となった。ブラジルは２連勝で１次リーグ通過が決まった。
　１８年世界選手権３位の中国は１―０でフランスを下し、１勝１敗とした。フランスは２連敗。日本は３１日の次戦で、中国に勝つか引き分ければ準決勝進出が決まる。

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