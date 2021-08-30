ORANGE RANGEのHIROKI（左から2人目）が療養期間終了を報告

新型コロナウイルスに感染し療養していた、ORANGE RANGEのボーカル・HIROKIが療養期間を終了したと30日、バンドのツイッターで報告された。

ツイッターでは「「HIROKI（Vo）体調回復のご報告」とし、「保健所のご指導のもと、新型コロナウイルス感染により療養をしておりましたHIROKI（Vo）ですが、本日無事に療養期間を終えましたことをご報告申し上げます」と伝えた。「多くの方々からお見舞いや励ましのお言葉をいただき本当にありがとうございました。今後も、体調管理の徹底と関係者の安全を最優先に考えながら、感染拡大防止に最大限に努めて参ります」とコメントした。

21日付の公式サイトでは「HIROKI（Vo）の発熱を伴う体調不良により、医療機関にて新型コロナウィルス感染に関するPCR検査を受診した結果、【陽性】の診断結果で新型コロナウイルス感染が確認されました」と報告。「現在、本人の容体は安定しておりますが、今後につきましては、医療機関・保健所のご指示のもと療養及び経過観察をしてまいります」としていた。

関連キーワード エンタメ総合