世界最大のアニソンイベント『Animelo Summer Live』(以下、アニサマ)の『Animelo Summer Live 2021 -COLORS-』(3日目)が29日、さいたまスーパーアリーナで行われた。多くの声優やアーティストが参加し、会場を盛り上げた。あわせて3日目のセットリストが公開された。

『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎夏開催していたが、昨年は新型コロナウイルスの影響により繰り越しとなり、今回、16回目の『アニサマ』として2年越しのファン待望の公演となった。なお、27日・28日・29日の3日間行われ、行政・会場からの各日5000人の入場制限に従い、各種のコロナ感染予防対策を徹底した上で開催した。

■『アニサマ2021』3日目のセットリスト

1 あんなに一緒だったのに 森口博子×TRUE×鈴木このみ feat. NAOTO TVアニメ「動戦士ガンダムSEED」EDテーマ

2 Here comes The SUN 仲村宗悟 TVアニメ「厨病激発ボーイ」EDテーマ

3 壊れた世界の秒針は 仲村宗悟 TVアニメ「RE-MAIN」EDテーマ

4 移動手段はバイクです DOKONJOFINGER TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」挿入歌

5 キミのラプソディー Mashumairesh!! TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」EDテーマ

6 エールアンドレスポンス Mashumairesh!! TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」挿入歌

7 アノカナタリウム SHOW BY ROCK!! TVアニメ「SHOW BY ROCK!! STARS!!」挿入歌

8 Plunderer 伊藤美来 TVアニメ「プランダラ」OPテーマ

9 No.6 伊藤美来 TVアニメ「戦闘員、派遣します!」OPテーマ

10 ハミダシモノ 楠木ともり TVアニメ「魔王学院の不適合者」EDテーマ

11 航海の唄 楠木ともり TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」EDテーマ

12 星をあつめて fhana(※3番目のa上に点) 劇場版「SHIROBAKO」主題歌

13 愛のシュプリーム! fhana feat. スーパーちょろゴンず TVアニメ「小林さんちのメイドラゴンS」OPテーマ

14 青空のラプソディ fhana feat. スーパーちょろゴンず TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」OPテーマ

15 君を見つめて -The time I'm seeing you- 森口博子 feat. ヒロムーチョ 「機動戦士ガンダムF91」イメージソング

16 一千万年銀河 森口博子 feat. 今井隼 TVアニメ「機動戦士ガンダムΖΖ」EDテーマ

17 ETERNAL WIND ~ほほえみは光る風の中~ 森口博子 feat. NAOTO&酒井ミキオ with Healer Girls 映画「機動戦士ガンダムF91」主題歌

18 君の手を離さない Assault Lily [一柳隊] TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」12話挿入歌

19 GROWING* Assault Lily [一柳隊 with 一柳結梨] TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」8話EDテーマ

20 Edel Lilie Assault Lily [一柳隊] TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」EDテーマ

21 Sacred world RAISE A SUILEN TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」OPテーマ

22 R・I・O・T RAISE A SUILEN TVアニメ「BanG Dream! 3rd Season」キャラクターソング

23 EXPOSE ‘Burn out!!!’ RAISE A SUILEN

24 永遠のAria 雨宮天 TVアニメ「七つの大罪 憤怒の審判」第2クールOPテーマ

25 PARADOX 雨宮天 TVアニメ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」OPテーマ

26 エフェメラをあつめて 鈴木みのり TVアニメ「本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません」第二部EDテーマ

27 サイハテ 鈴木みのり TVアニメ「海賊王女」EDテーマ

28 やさしい希望 早見沙織 TVアニメ「赤髪の白雪姫」OPテーマ

29 Awake 早見沙織

30 youthful beautiful 内田真礼 TVアニメ「SSSS.GRIDMAN」EDテーマ

31 ストロボメモリー 内田真礼 TVアニメ「SSSS.DYNAZENON」EDテーマ

32 君のせい 内田真礼×雨宮天 TVアニメ「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」OPテーマ

33 ないない ReoNa TVアニメ「シャドーハウス」EDテーマ

34 生命線 ReoNa ゲーム「月姫 -A piece of blue glass moon-」主題歌

35 ANIMA ReoNa TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールOPテーマ

36 Absolute Soul 鈴木このみ×Raychell TVアニメ「 アブソリュート・デュオ 」OPテーマ

37 Realize 鈴木このみ TVアニメ「 Re:ゼロから始める異世界生活 」2nd season OPテーマ

38 Missing Promise 鈴木このみ TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」EDテーマ

39 Bursty Greedy Spider 鈴木このみ TVアニメ「蜘蛛ですが、なにか?」後期OPテーマ

40 Storyteller TRUE TVアニメ「転生したらスライムだった件 第2期」OPテーマ

41 WILL TRUE 「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」主題歌

42 Another colony TRUE TVアニメ「転生したらスライムだった件」EDテーマ

43 サウンドスケープ TRUE TVアニメ「響け!ユーフォニアム2」OPテーマ

44 なんてカラフルな世界!feat.オーイシマサヨシ アニサマ2021出演アーティスト「Animelo Summer Live 2020-21 -COLORS-」テーマソング

