今月31日をもって、2010年4月の開校(結成)から10年の活動に幕を下ろす小・中学生限定アイドルユニット・さくら学院が29日、東京・中野サンプラザでラスト公演『さくら学院 The Final ~夢に向かって~』を開催した。最後の“生徒”となった在校生8人全員に卒業証書が授与され、閉校式も執り行われた。初代卒業生で歌手の武藤彩未(25)、女優・モデルの三吉彩花(25)、松井愛莉(24)の3人がサプライズゲストとして登場し、思い出話に花を咲かせた。

さくら学院は義務教育終了の中学3年の3月で必ず卒業する“鉄の掟”がある成長期限定ユニット。2012年(2011年度)に武藤、三吉、松井を、その後もクラブ活動から誕生し国内外に活躍の場を広げたユニット「BABYMETAL」ら28人の卒業生を輩出し、歌手、女優、モデル、声優の“育成機関”としても注目され、これまでにシングル7枚、アルバム11枚を発表した。

最後の生徒となる2020年度は、中等部3年の野中ここな(生徒会長)、白鳥沙南(トーク委員長)、中等部2年の田中美空(気合委員長)、八木美樹(生徒副会長)、佐藤愛桜(教育委員長)、戸高美湖(パフォーマンス委員長)、中等部1年の野崎結愛(PR委員長)、小等部6年の木村咲愛(がむしゃら!委員長)の8人。集大成となるラストステージのチケットは即日完売となった。

“父兄”と呼ばれるファン1000人が見守るなか、自己紹介ソング「目指せ!スーパーレディー -2020年度-」からスタート。今月7日にリリースしオリコンデイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得した11thアルバム『さくら学院 2020年度~Thank you~』収録曲や初代から歌い継がれている楽曲を全力でパフォーマンスした。

これまでの軌跡を振り返る「あゆみ映像」が上映されると、初代卒業生の武藤、三吉、松井の同級生3人が「皆さん、お久しぶりでーす!」と手を振りながら登場。初代生徒会長(リーダー)の武藤が「さくら学院にとって大切な日にお集まりいただき皆さんありがとうございます」とあいさつすると、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。自己紹介では「2011年度卒業」と言うつもりだった松井が「2020年度…」と言いかけ、武藤と三吉が「さすがだね」「現役だったんだね」とすかさずツッコミを入れて会場を沸かせた。

貴重映像を観ながら、三吉が当時披露していた犬の鳴き声をイヤイヤ再現したり、2010年11月に横浜赤レンガ倉庫で行われた初ワンマンライブ中に鼻血を出していた裏話も。武藤は「もあちゃん(菊地最愛)が私よりもちっちゃい奇跡の映像…」と懐かしみ、ファンも拍手で反応した。

校長を務める放送作家の倉本美津留、担任で脚本家の森ハヤシ、在校生8人も合流。さくら学院の好きな曲についてのトークでは生徒会長の野中が「初代の曲には思い入れがあります」と話して初代3人を喜ばせた。20分以上思い出話に花を咲かせ、武藤は「これから卒業したあとも、さくら学院で学んだことがたくさん生かされてくると思うので、私たちもまだまだ頑張りますし、在校生のみんなもいろんな道で頑張ってほしいと思います。一緒に頑張りましょう!」と呼びかけた。

アンコールでは、倉本校長から在校生8人全員一人ひとりに卒業証書を授与。続いて「閉校式」が執り行われた。森先生は「今のさくら学院が最強のさくら学院だと胸を張って言えます。今日で森先生を卒業したいと思います」とあいさつ。倉本校長も「ありがとう、さくら学院。さくら学院を輝かせてくださって本当にありがとうございました」と在校生と父兄に感謝を伝え、父兄たちは涙をぬぐった。

ラストは、生徒会長の野中が「開校当初から歌い継がれてきた大切な曲です。スーパーレディーを目指して、夢に向かって頑張ります」と宣言し、公演タイトルともなったデビューシングル「夢に向かって」(2011年12月発売)で締めくくり。メンバー全員の名前と「Thank you!!」と記されたピンクのテープが華やかに舞った。活動最終日となる今月31日には、全国の映画館でライブ・ビューイング(ディレイ)が行われる。

■『さくら学院 The Final ~夢に向かって~』セットリスト

Overture

01. 目指せ!スーパーレディー -2020年度-

02. School days

03. ベリシュビッッ

04. Hello! IVY

05. Song for smiling

06. ハートの地球

07. あきんど☆魂~2020年度 最終決算大セール~/購買部

【さくら学院 初代卒業生振り返りトーク】

08. FLY AWAY

09. オトメゴコロ。

10. Fairy tale

11. My Graduation Toss

12. 未完成シルエット

13. The Days ~新たなる旅立ち~

14. Thank you

【さくら学院 閉校式】

EN1. 夢に向かって

関連キーワード 音楽