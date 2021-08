『Animelo Summer Live 2021 -COLORS-』

世界最大のアニソンイベント『Animelo Summer Live』(以下、アニサマ)の『Animelo Summer Live 2021 -COLORS-』(2日目)が28日、さいたまスーパーアリーナで行われた。多くの声優やアーティストが参加し、会場を盛り上げた。あわせて2日目のセットリストが公開された。

『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎夏開催していたが、昨年は新型コロナウイルスの影響により繰り越しとなり、今回、16回目の『アニサマ』として2年越しのファン待望の公演となった。なお、27日・28日・29日の3日間行われ、行政・会場からの各日5000人の入場制限に従い、各種のコロナ感染予防対策を徹底した上で開催していく。

■『アニサマ2021』2日目のセットリスト

1:紅蓮華 GRANRODEO×栗林みな実 TVアニメ「鬼滅の刃」OPテーマ

2:情熱は覚えている GRANRODEO TVアニメ「バキ」大擂台賽編OPテーマ

3:セツナの愛 GRANRODEO TVアニメ「文豪ストレイドッグス」第3シーズンOPテーマ

4:MANIFESTO GYROAXIA TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」劇中歌

5:LIAR GYROAXIA TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」EDテーマ

6:渡月橋 ~君想ふ~ 鈴木愛奈 劇場版「名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)」主題歌

7:ヒカリイロの歌 鈴木愛奈 TVアニメ「はてな☆イリュージョン」EDテーマ

8:No Continue 鬼頭明里 TVアニメ「出会って5秒でバトル」OPテーマ

9:Tiny Light 鬼頭明里 TVアニメ「地縛少年花子くん」EDテーマ

10:over and over 井口裕香 TVアニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII」OP テーマ

11:白金ディスコ 井口裕香 TVアニメ「偽物語」OPテーマ

12:キミがいたしるし halca TVアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」4月EDテーマ

13:時としてバイオレンス halca feat. 邪神ちゃん TVアニメ「邪神ちゃんドロップキック’」OPテーマ

14:星がはじまる Argonavis TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream! ANIMATION」OPテーマ

15:STARTING OVER Argonavis feat. 旭 那由多 from GYROAXIA TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」劇中歌

16:I believe what you said 亜咲花 TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 業」OPテーマ

17:Seize The Day 亜咲花 TVアニメ「ゆるキャン△ SEASON2 」OPテーマ

18:SHINY DAYS 亜咲花△東山奈央 TVアニメ「ゆるキャン△」OPテーマ

休憩

19:恋愛◆ライダー(※◆はハート) 鈴木愛理 TVアニメ「しゅごキャラ!」EDテーマ

20」DADDY ! DADDY ! DO ! 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理 TVアニメ「かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~」OPテーマ

21:ロンリー・チャップリン 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理

22:歩いていこう! 東山奈央 TVアニメ「恋する小惑星(アステロイド)」OPテーマ

23:エブリデイワールド 由比ヶ浜結衣 TVアニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続」EDテーマ

24:ZERO!! 栗林みな実×佐々木千穂 TVアニメ「はたらく魔王さま!」OPテーマ

25:お願いマッスル ジーナ・ボイド&奏流院朱美 feat. 鈴木愛理 TVアニメ「ダンベル何キロ持てる?」OPテーマ

26:再生讃美曲 スタァライト九九組 劇場版再生産総集編「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」主題歌

27:私たちはもう舞台の上 スタァライト九九組 「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」主題歌

28:薔薇は美しく散る スタァライト九九組 TVアニメ「ベルサイユのばら」主題歌

29:Anything Goes! 大黒摩季 feat. 富永TOMMY弘明 「仮面ライダーオーズ/OOO」主題歌

30:あなただけ見つめてる 大黒摩季×GRANRODEO TVアニメ「スラムダンク」EDテーマ

31:ら・ら・ら 大黒摩季 with 鈴木雅之 feat. スタァライト九九組

32:残酷な夢と眠れ 栗林みな実 TVアニメ「回復術士のやり直し」OPテーマ

33:Just the truth 栗林みな実 「劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」主題歌

34:誰が為に愛は鳴る TrySail TVアニメ「SDガンダムワールド ヒーローズ」OPテーマ

35:Free Turn TrySail 「劇場版 ハイスクール・フリート」主題歌

36:adrenaline!!! TrySail TVアニメ「エロマンガ先生」EDテーマ

37:インパーフェクト オーイシマサヨシ TVアニメ「SSSS.DYNAZENON」OPテーマ

38:ロールプレイング オーイシマサヨシ TVアニメ「ドラゴン、家を買う。」OPテーマ

39:英雄の歌 オーイシマサヨシ 映画「モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け」主題歌

40:シドニア angela TVアニメ「シドニアの騎士」OPテーマ

41:叫べ angela TVアニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」OPテーマ

42:アンダンテに恋をして! Angela TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X」OPテーマ

43:乙女のルートはひとつじゃない! angela with ANISAMA FRIENDS TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」OPテーマ

44:なんてカラフルな世界! アニサマ2021出演アーティスト 「Animelo Summer Live 2020-21 -COLORS-」テーマソング

