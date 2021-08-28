守備練習する柳

◇２８日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表された。前日の同戦に勝利した中日は、後半戦初めて先発野手が２戦続けて守備位置、打順とも全く同じ顔触れとなった。先発の柳裕也投手（２７）は、前回登板の阪神戦で１４７球を投げ抜く熱投で今季２度目の完封勝利を挙げた。この日も快投で２年ぶりの２桁勝利に王手をかけたい。

【巨人】

１番・中・丸

２番・遊・坂本

３番・二・吉川

４番・三・岡本和

５番・右・亀井

６番・一・中島

７番・捕・大城

８番・左・ウィーラー

９番・投・戸郷

【中日】

１番・遊・京田

２番・左・渡辺

３番・中・大島

４番・一・ビシエド

５番・右・福留

６番・三・堂上

７番・二・溝脇

８番・捕・木下拓

９番・投・柳