【中日ー巨人スタメン】中日は後半戦初めて前日と先発野手が全く同じ顔触れ G中田翔は先発落ち
2021年8月28日 13時22分
◇２８日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。前日の同戦に勝利した中日は、後半戦初めて先発野手が２戦続けて守備位置、打順とも全く同じ顔触れとなった。先発の柳裕也投手（２７）は、前回登板の阪神戦で１４７球を投げ抜く熱投で今季２度目の完封勝利を挙げた。この日も快投で２年ぶりの２桁勝利に王手をかけたい。
【巨人】
１番・中・丸
２番・遊・坂本
３番・二・吉川
４番・三・岡本和
５番・右・亀井
６番・一・中島
７番・捕・大城
８番・左・ウィーラー
９番・投・戸郷
１番・中・丸
２番・遊・坂本
３番・二・吉川
４番・三・岡本和
５番・右・亀井
６番・一・中島
７番・捕・大城
８番・左・ウィーラー
９番・投・戸郷
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・堂上
７番・二・溝脇
８番・捕・木下拓
９番・投・柳
１番・遊・京田
２番・左・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・堂上
７番・二・溝脇
８番・捕・木下拓
９番・投・柳
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