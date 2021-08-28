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【中日ー巨人スタメン】中日は後半戦初めて前日と先発野手が全く同じ顔触れ G中田翔は先発落ち

2021年8月28日 13時22分

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守備練習する柳

守備練習する柳

◇２８日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表された。前日の同戦に勝利した中日は、後半戦初めて先発野手が２戦続けて守備位置、打順とも全く同じ顔触れとなった。先発の柳裕也投手（２７）は、前回登板の阪神戦で１４７球を投げ抜く熱投で今季２度目の完封勝利を挙げた。この日も快投で２年ぶりの２桁勝利に王手をかけたい。
【巨人】
１番・中・丸
２番・遊・坂本
３番・二・吉川
４番・三・岡本和
５番・右・亀井
６番・一・中島
７番・捕・大城
８番・左・ウィーラー
９番・投・戸郷
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・堂上
７番・二・溝脇
８番・捕・木下拓
９番・投・柳

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