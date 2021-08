『Animelo Summer Live 2021 -COLORS-』

世界最大のアニソンイベント『Animelo Summer Live』(以下、アニサマ)の『Animelo Summer Live 2021 -COLORS-』が27日、さいたまスーパーアリーナで開幕した。多くの声優やアーティストが参加し、会場を盛り上げた。あわせて初日のセットリストが公開された。

『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎夏開催していたが、昨年は新型コロナウイルスの影響により繰り越しとなり、この日は16回目の『アニサマ』として2年越しのファン待望の公演となった。なお、27日・28日・29日の3日間行われ、行政・会場からの各日5000人の入場制限に従い、各種のコロナ感染予防対策を徹底した上で開催する。

■セットリスト(曲名・アーティスト名・タイアップ)

1:魂のルフラン 高橋洋子 アニメ映画『新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 DEATH & REBIRTH シト新生』主題歌

2:残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 テレビ東京系アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OPテーマ

3:Photon Melodies Photon Maiden 『D4DJ(ディーフォーディージェー)』

4:電乱★カウントダウン Peaky P-key 『D4DJ(ディーフォーディージェー)』

5:ぐるぐるDJ TURN!! Happy Around! TVアニメ『D4DJ First Mix』OPテーマ

6:CYBER CYBER D4DJ feat. MOTSU

7:Broken Sky 富田美憂 TVアニメ『無能なナナ』OPテーマ

8:COLORS 富田美憂×大橋彩香 TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』OPテーマ

9:はじめてのかくめい! DIALOGUE+ TVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』OPテーマ

人生イージー? DIALOGUE+ TVアニメ『弱キャラ友崎くん』OPテーマ

10:おもいでしりとり DIALOGUE+ TVアニメ『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』OPテーマ

11:Plastic Smile 石原夏織 feat. 佐藤純一(fhana)※3つ目のa上に点 TVアニメ『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』EDテーマ

12:Against. 石原夏織 TVアニメ『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦』OPテーマ

13:リライズ スピラ・スピカ TVアニメ『ガンダムビルドダイバーズRe:RISE』OPテーマ

14:ピラミッド大逆転 スピラ・スピカ TVアニメ『俺だけ入れる隠しダンジョン』OPテーマ

15:RESISTER ASCA TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』第2クールOPテーマ

16:Howling ASCA TVアニメ『魔法科高校の劣等生 来訪者編』OPテーマ

17:ゴールデンタイムラバー スキマスイッチ TVアニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』OPテーマ

18:ボクノート スキマスイッチ アニメ映画『ドラえもん のび太の恐竜2006』主題歌

19:全力少年 スキマスイッチ

20:約束 765プロオールスターズ feat. ピアニート公爵 TBS系アニメ『アイドルマスター』キャラクターソング

21:キラメキラリ 765プロオールスターズ feat. 山崎淳 『THE iDOLM@STER』キャラクターソング

22:Colorful Days (M@STER VERSION 12 Colors) 765プロオールスターズ feat. ヒロムーチョ PSP専用ソフト『THE IDOLM@STER SP』キャラクターソング

23:M@STER PIECE 765プロオールスターズ feat. ANISAMA BAND 劇場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』主題歌

24:nameless story 岸田教団&THE明星ロケッツ TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』EDテーマ

25:GATE~それは暁のように~ 岸田教団&THE明星ロケッツ TVアニメ『GATE(ゲート) 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』OPテーマ

26:HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ TVアニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』OPテーマ

27:FANTASTIC ILLUSION i☆Ris TVアニメ『手品先輩』OPテーマ

28:ウルトラ リラックス i☆Ris×幹葉 feat. 犬寄しのぶ TVアニメ『こどものおもちゃ』OPテーマ

29:アルティメット☆MAGIC i☆Ris TVアニメ『賢者の孫』OPテーマ

30:START DASH 大橋彩香

31:にゃんだーわんだーデイズ 大橋彩香 TVアニメ『犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい』主題歌

32:ワガママMIRROR HEART 大橋彩香 TVアニメ『政宗くんのリベンジ』OPテーマ

33:感情のピクセル 岡崎体育 TBS系テレビ『CDTV』6・7月度オープニングテーマ曲

34:ポーズ 岡崎体育 TVアニメ『ポケットモンスター サン&ムーン』EDテーマ

35:キミの冒険 岡崎体育 TVアニメ『ポケットモンスター サン&ムーン』OPテーマ

36:Bright Burning Shout 西川貴教 TVアニメ『Fate/EXTRA Last Encore』OPテーマ

37:Eden through the rough 西川貴教 TVアニメ『EDENS ZERO』OPテーマ

38:天秤-Libra- 西川貴教+ASCA TVアニメ『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』OPテーマ

39:鼓動 藍井エイル TVアニメ『バック・アロウ』2ndクールOPテーマ

40:アトック 藍井エイル TVアニメ『BLUE REFLECTION RAY/澪』第2クールOPテーマ

41:星が降るユメ 藍井エイル TVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』EDテーマ

42:流星 藍井エイル TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』OPテーマ

43:なんてカラフルな世界! アニサマ2021出演アーティスト 『アニサマ2021』テーマソング

関連キーワード 音楽